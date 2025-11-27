Si cerca ancora Nour Ferchichi la 17enne scomparsa da Cameri
“Aiutateci a ritrovare Nour”. É questo l'appello, lanciato dalla mamma della 17enne di Cameri che è scomparsa da sei giorni, alla trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?".“Tuo fratello ti aspetta per giocare a baskin” prosegue l'appello accorato della famiglia di Nour Ferchichi, che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Non si hanno notizie di Nour da sabato. Si è allontanata da Cameri. Chiunque abbia notizie si rivolga alle forze dell’ordine. - facebook.com Vai su Facebook
Cameri, ore di apprensione per la scomparsa di Nour Ferchichi - La giovane non dà notizie di sé da sabato e, secondo quanto riferito dai familiari, non ha con sé il cellulare, elemento ... Segnala lavocedinovara.com
Diciassettenne scomparsa nel Novarese: ore d’ansia per Nour, uscita di casa senza cellulare - Appelli sui social, le forze dell’ordine invitano a contattare subito il 112 ... laprovinciadivarese.it scrive
Scomparsa da giorni la 17enne Nour Ferchichi da Cameri - Cresce la preoccupazione a Cameri per la scomparsa di Nour Ferchichi, 17 anni. Segnala quotidianopiemontese.it