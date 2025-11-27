Si capovolge con il catamarano in mezzo al Lago Maggiore

Era alla deriva, ad un chilometro dalla costa, ma è riuscito a lanciare l'allarme.È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 novembre, al largo di Meina: la sala operativa della guardia costiera ha ricevuto l'allarme e i soccorsi sono scattati immediatamente dal 2° nucleo di Lesa, con la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

