Si barricò in casa coi figli il racconto dell’ex

Una separazione in itinere, la paura del compagno che per lavoro aveva anche una pistola, e una convivenza che l'avrebbe portata a un esaurimento nervoso. In casa le cose non sarebbero andate serenamente e così, un pomeriggio d'inverno, una mamma di due bambini piccoli si è barricata in casa, per due giorni. Solo l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco riuscì, durante un blitz, a forzare la porta, trovando una situazione di degrado. Per quei fatti, avvenuti tra il 17 e il 19 febbraio del 2021, a Loreto, la donna, una 40enne di origine dominicana, è finita a processo per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti dei suoi due figli, ancora in età da scuola materna.

