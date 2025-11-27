Si allungano i tempi di lavoro nella galleria ' Palombari a Mattinata | cantiere attivo fino al 18 dicembre

Le attività di riqualificazione ed efficientamento degli impianti all’interno della galleria “Palombari” situata lungo la SS688, nel comune di Mattinata, in provincia di Foggia, proseguiranno fino al prossimo giovedì 18 dicembre. Per consentire l’ultimazione delle lavorazioni all’interno della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Si allungano i tempi di lavoro nella galleria 'Palombari, a Mattinata: cantiere attivo fino al 18 dicembre

