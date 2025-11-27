Si accendono le feste in piazza | inaugurano il villaggio natalizio e la ' Festa del regalo'
Si accende il Natale in centro storico. Sabato 29, alle 17, è infatti in programma l’inaugurazione ufficiale dei mercatini natalizi in piazza Trento e Trieste, con le casette del mercato ‘Festa del regalo’ (Confesercenti) e del ‘Cna Christmas Village’ (qui la mappa dei parcheggi gratuiti). Un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
