Si accende il Natale in centro storico. Sabato 29, alle 17, è infatti in programma l’inaugurazione ufficiale dei mercatini natalizi in piazza Trento e Trieste, con le casette del mercato ‘Festa del regalo’ (Confesercenti) e del ‘Cna Christmas Village’ (qui la mappa dei parcheggi gratuiti). Un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Si accendono le feste in piazza: inaugurano il villaggio natalizio e la 'Festa del regalo'