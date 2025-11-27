Shrek 5 | svelati gli attori che daranno voce ai figli dell' amato orco verde

Il nuovo lungometraggio animato debutterà nelle sale nell'estate 2027 e, nell'attesa, DreamWorks ha condiviso un aggiornamento. DreamWorks Animation ha annunciato chi darà voce ai figli di Shrek nel capitolo 5 del franchise animato che debutterà nelle sale americane il 30 giugno 2027. Il nuovo lungometraggio che riporterà sul grande schermo gli amati personaggi del franchise potrà contare sull'arrivo di nuove star, tra cui Zendaya. Il cast di Shrek 5 Marcello Hernandez e Skyler Gisondo, come confermato da Variety, daranno voce a Fergus e Farkle, i figli di Shrek e Fiona. Gli spettatori conoscono le new entry nel cast di Shrek 5, la cui uscita è stata recentemente posticipata, grazie all'impegno di Hernandez in Saturday Night Live . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Shrek 5: svelati gli attori che daranno voce ai figli dell'amato orco verde

