Il cast vocale del cartoon Shrek 5 ha accolto in queste ore le voci di Skyler Gisondo e Marcello Hernandez. In occasione della celebre festività americana del Ringraziamento, DreamWorks Animation ha fatto una sorpresa ai tanti fan di Shrek e le sue pazze avventure: Skyler Gisondo (Superman) e Marcello Hernandez (Saturday Night Live) faranno parte del cast vocale del quinto capitolo, rispettivamente nei panni di Fergus e Farkle, i due figli maschi di Shrek e Fiona. La notizia è stata confermata da Deadline. I due nuovi attori andranno ad affiancarsi a Zendaya che, come oramai noto, presterà la sua voce alla figlia dei due protagonisti, Felicia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Shrek 5 | Nel cast vocale anche Skyler Gisondo