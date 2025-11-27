Shrek 5 | Nel cast vocale anche Skyler Gisondo
Il cast vocale del cartoon Shrek 5 ha accolto in queste ore le voci di Skyler Gisondo e Marcello Hernandez. In occasione della celebre festività americana del Ringraziamento, DreamWorks Animation ha fatto una sorpresa ai tanti fan di Shrek e le sue pazze avventure: Skyler Gisondo (Superman) e Marcello Hernandez (Saturday Night Live) faranno parte del cast vocale del quinto capitolo, rispettivamente nei panni di Fergus e Farkle, i due figli maschi di Shrek e Fiona. La notizia è stata confermata da Deadline. I due nuovi attori andranno ad affiancarsi a Zendaya che, come oramai noto, presterà la sua voce alla figlia dei due protagonisti, Felicia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
News recenti che potrebbero piacerti
**CASTING APERTO – SHREK 2: La Vita Segreta di Shrek** Cerco team di casting per spettacolo teatrale fiabesco in provincia di Milano/Monza. Unisciti a noi per dare vita a una fiaba nuova, intensa e indimenticabile. Contatti: francescolatanza2001@ - facebook.com Vai su Facebook
Shrek 5 | Nel cast vocale anche Skyler Gisondo - Il cast vocale del cartoon Shrek 5 ha accolto in queste ore le voci di Skyler Gisondo e Marcello Hernandez. Si legge su universalmovies.it
Shrek 5: scelti i figli di Shrek e Fiona, interpretati dalle star di Superman e SNL - La DreamWorks Animation sta riportando in auge la serie Shrek, e annuncia nuovi membri del cast vocale di Shrek 5 ... Come scrive cinefilos.it
Shrek 5, il primo trailer annuncia la presenza di Zendaya nel cast vocale - Zendaya Coleman entra a far parte del cast vocale di Shrek, il franchise cinematografico che torna a Natale 2026 con una nuova avventura, a oltre dieci anni dall'ultimo capitolo. Lo riporta tg24.sky.it