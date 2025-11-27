Shock nella chiesa italiana picchia il prete mentre… Il video sconcertante

Un pomeriggio di quiete nella basilica di San Giovanni Battista a Imperia Oneglia si è trasformato in un caso destinato a far discutere ben oltre i confini cittadini. Il parroco Alessandro Ferrua è stato infatti aggredito da un uomo di origine straniera che il sacerdote aveva appena invitato a spegnere la sigaretta accesa all’interno del luogo di culto. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe reagito insultando il religioso e colpendolo con degli schiaffi, in una scena inattesa e improvvisa che ha lasciato sgomenti i presenti. Leggi anche: Taranto, segregato in casa e picchiato a morte da baby gang Il sacerdote ha raccontato di un gesto «spropositato rispetto al rimprovero», spiegando di non sapere se l’aggressore fosse già agitato prima dell’ingresso in chiesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

