Sfiduciato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei | Colpa di un consigliere traditore
Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei è stato sfiduciato. Nove consiglieri - otto d'opposizione e uno di maggioranza - hanno firmato le dimissioni, facendo cadere la giunta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fine della storia per Fabrizio Quarto. Di colui che, in ossequio al nomen omen, al nome spia del proprio destino, traccia dei nostri desiderata, chiude qui la propria parabola pubblica. All’insegna della politica di Quart’ordine. Prima sfiduciato come sindaco di M - facebook.com Vai su Facebook
Sciolto il consiglio di Santa Marinella, Pietro Tidei non è più sindaco - Nove consiglieri comunali si sono recati dal notaio, apponendo contestualmente la firma sulle proprie d ... Da trcgiornale.it
Santa Marinella, cade la giunta del sindaco Pietro Tidei tra «tradimenti» e scambi di accuse - Clima teso nel comune in cui il primo cittadino, rieletto solo due anni fa, venne coinvolto nel «sexy gate» dei video hot ... Scrive roma.corriere.it
Terremoto politico a Santa Marinella: si dimettono 9 consiglieri, cade la giunta Tidei - Le dimissioni del consigliere di maggioranza Jacopo Iachini, firmate insieme al centrodestra, provocano lo scioglimento del Consiglio comunale e la fine della seconda amministrazione Tidei. Si legge su ilfaroonline.it