Sfiduciato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei | Colpa di un consigliere traditore

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei è stato sfiduciato. Nove consiglieri - otto d'opposizione e uno di maggioranza - hanno firmato le dimissioni, facendo cadere la giunta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Sciolto il consiglio di Santa Marinella, Pietro Tidei non è più sindaco - Nove consiglieri comunali si sono recati dal notaio, apponendo contestualmente la firma sulle proprie d ... Da trcgiornale.it

sfiduciato sindaco santa marinellaSanta Marinella, cade la giunta del sindaco Pietro Tidei tra «tradimenti» e scambi di accuse - Clima teso nel comune in cui il primo cittadino, rieletto solo due anni fa, venne coinvolto nel «sexy gate» dei video hot ... Scrive roma.corriere.it

sfiduciato sindaco santa marinellaTerremoto politico a Santa Marinella: si dimettono 9 consiglieri, cade la giunta Tidei - Le dimissioni del consigliere di maggioranza Jacopo Iachini, firmate insieme al centrodestra, provocano lo scioglimento del Consiglio comunale e la fine della seconda amministrazione Tidei. Si legge su ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Sfiduciato Sindaco Santa Marinella