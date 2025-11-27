sfera ebbasta concerto a san siro per festeggiare i 10 anni di carriera

MILANO – Se ieri sulle torri dello Stadio San Siro di Milano sono apparsi – lasciando presagire imminenti novità – gli inconfondibili loghi di SFERA EBBASTA nei colori che hanno segnato alcuni dei suoi album cult, arriva oggi la notizia ufficiale: per Sfera è tempo di $€LEBRAT10N nel tempio del calcio milanese. Con un video trailer sui propri canali social, il Trap King svela il nuovo colossale evento live per l’estate 2026, prodotto da Vivo Concerti: il prossimo 8 luglio calcherà il palco di San Siro, a distanza di due anni dalla doppietta sold out che ha segnato il suo esordio negli stadi. Una notte irripetibile, per ripercorrere e celebrare – hit dopo hit, record su record – i 10 anni di carriera che lo hanno consacrato come fenomeno assoluto della musica italiana e non solo, e che ad oggi gli sono valsi 234 Dischi di Platino, 35 Ori e l’affetto incondizionato del suo pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

