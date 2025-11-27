Seta e trasporto pubblico sciopero di 24 ore di Usb
Seta S.p.A. ricorda agli utenti che per domani, venerdì 28 novembre, è stato proclamato uno sciopero generale da parte delle Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti, USB-Unione Sindacale di Base e SGB-Sindacato Generale di Base. L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori Seta dei bacini di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
SETA, INTESA SULLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO UNICO Ora si devono reperire le risorse per garantire un trasporto pubblico di qualità
Seta in merito allo sciopero generale di 24 ore indetto per domani, venerdì 28 novembre - ricorda agli utenti che per domani, venerdì 28 novembre, è stato proclamato uno sciopero generale da parte delle Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti, USB- Secondo sassuolo2000.it
Sciopero nazionale trasporti 27-28 novembre: gli orari dello stop e le fasce garantite - Indetto nuovo sciopero nazionale trasporti per il 27 e il 28 novembre 2025. Scrive meteo.it
Sciopero 28 novembre, a rischio treni, aerei, mezzi pubblici e scuola. Gli orari città per città - MILANO – L’Italia si prepara a una giornata di forti disagi che potrebbero colpire i settori pubblici e quelli privati per lo sciopero proclamato da Cobas e sindacalismo di base. Secondo repubblica.it