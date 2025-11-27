Servizio militare Crosetto pensa a una nuova leva Dalla Danimarca alla Grecia | dove è obbligatoria e dove no
Roma, 27 novembre 2025 – Il governo Meloni pensa a un nuovo servizio militare. Dopo Germania e Francia, anche l’ Italia si muove sul fronte della Difesa: il ministro Guido Crosetto prepara un disegno di legge da proporre prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, un testo che “non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”. Il presupposto è quello della volontarietà, come in Francia e in Germania (anche se Berlino contempla ulteriori misure per far scattare l’obbligatorietà a certe condizioni). “Lo schema del ddl non è molto diverso da quello tedesco – precisa Crosetto da Parigi –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Nel giorno in cui la Francia annuncia la reintroduzione del servizio militare volontario, il ministro della Difesa Guido Crosetto da Parigi ai microfoni del #Tg3 dice: "Se il Parlamento voterà sì, lo faremo anche in Italia". L'intervista integrale di Gherardo Vitali Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Francia, ecco il piano di Macron sul nuovo servizio militare Vai su X
Servizio militare, Crosetto pensa a una nuova leva. Dalla Danimarca alla Grecia: dove è obbligatoria (e dove no) - Il ministro della Difesa: “Porterà un disegno di legge in Parlamento: non palerà solo di numeri ma anche di organizzazione”. Come scrive msn.com
Crosetto pensa di reintrodurre la leva, il ddl in Cdm - Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di ... Riporta ansa.it
Servizio militare volontario (leva militare), Crosetto: «Porterò una proposta in Cdm e in Parlamento» - «È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco perché prevede una volontarietà» spiega il ministro in visita in Francia ... Si legge su msn.com