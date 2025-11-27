Servizio militare Crosetto pensa a una nuova leva Dalla Danimarca alla Grecia | dove è obbligatoria e dove no

Roma, 27 novembre 2025 – Il governo Meloni pensa a un nuovo servizio militare. Dopo Germania e Francia, anche l’ Italia si muove sul fronte della Difesa: il ministro Guido Crosetto prepara un disegno di legge da proporre prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, un testo che “non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”. Il presupposto è quello della volontarietà, come in Francia e in Germania (anche se Berlino contempla ulteriori misure per far scattare l’obbligatorietà a certe condizioni). “Lo schema del ddl non è molto diverso da quello tedesco – precisa Crosetto da Parigi –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

