Serra de’ Conti celebra i 30 anni della Festa della Cicerchia

Il borgo medievale di Serra de’ Conti (Ancona) si prepara a festeggiare un traguardo importante: dal 27 al 30 novembre 2025 torna la trentesima edizione della Festa della Cicerchia, manifestazione gastronomica che valorizza uno dei legumi più antichi e rappresentativi del territorio marchigiano. Per celebrare l’evento, il centro storico si trasformerà ancora una volta in un percorso del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

