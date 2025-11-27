Serino torna Quando i versi si fanno cielo | la IV edizione tra poesia arte e musica
La Chiesa di San Giuseppe ospiterà domenica 30 novembre, alle ore 17:30, la quarta edizione di “Quando i versi si fanno cielo”, evento culturale ormai divenuto appuntamento atteso nel panorama locale.La serata sarà dedicata alla parola poetica e alla sua capacità di farsi espressione collettiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
