La Chiesa di San Giuseppe ospiterà domenica 30 novembre, alle ore 17:30, la quarta edizione di “Quando i versi si fanno cielo”, evento culturale ormai divenuto appuntamento atteso nel panorama locale.La serata sarà dedicata alla parola poetica e alla sua capacità di farsi espressione collettiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Serino, torna “Quando i versi si fanno cielo”: la IV edizione tra poesia, arte e musica