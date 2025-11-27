Serie D Atletico Ascoli Belloni | Che bella la doppietta

Sport.quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è finalmente sbloccato l’attaccante argentino Nicolas Belloni, autore di una doppietta nella vittoria importante conquistata per 4-0 sul campo del Sora. Belloni, successo prezioso. "Sì, dovevamo ritrovare i tre punti dopo il pareggio con il Giulianova e sono felice di aver trovato i miei primi due gol in campionato" Da quanto tempo aspettava questa doppietta? "Gli attaccanti aspettano sempre il gol, ma ora dobbiamo continuare così". È partito da titolare nelle prime giornate, adesso sta entrando dalla panchina. Questi due gol possono aumentare il suo spazio nelle scelte di mister Seccardini? "Qua non c’è un titolare e un panchinaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie d atletico ascoli belloni che bella la doppietta

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Atletico Ascoli, Belloni: "Che bella la doppietta»

Scopri altri approfondimenti

serie d atletico ascoliSerie D. Atletico Ascoli, Belloni: "Che bella la doppietta» - Si è finalmente sbloccato l’attaccante argentino Nicolas Belloni, autore di una doppietta nella vittoria importante conquistata per 4- Come scrive sport.quotidiano.net

serie d atletico ascoliSora-Atletico Ascoli 0-4, bianconeri devastanti in Ciociaria - In rete D'Alessandro, Mazzarani e doppietta di Belloni. Lo riporta picenooggi.it

serie d atletico ascoliSora-Atletico Ascoli 0-4, Seccardini: “Una partita in totale controllo. Contento per Belloni” - Il mister: "I primi due gol sono arrivati da schemi su calcio piazzato. Segnala picenooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Serie D Atletico Ascoli