Serie D Atletico Ascoli Belloni | Che bella la doppietta

Si è finalmente sbloccato l’attaccante argentino Nicolas Belloni, autore di una doppietta nella vittoria importante conquistata per 4-0 sul campo del Sora. Belloni, successo prezioso. "Sì, dovevamo ritrovare i tre punti dopo il pareggio con il Giulianova e sono felice di aver trovato i miei primi due gol in campionato" Da quanto tempo aspettava questa doppietta? "Gli attaccanti aspettano sempre il gol, ma ora dobbiamo continuare così". È partito da titolare nelle prime giornate, adesso sta entrando dalla panchina. Questi due gol possono aumentare il suo spazio nelle scelte di mister Seccardini? "Qua non c’è un titolare e un panchinaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

