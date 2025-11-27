Serie C girone B Rimini verso l’esclusione e -2 al Campobasso Cambia di nuovo la classifica anche per il Carpi

CARPI Sta per cambiare di nuovo la classifica del girone ’B’ di Lega Pro. Ieri è infatti arrivata la parola fine sulla lunga agonia del Rimini, la cui assemblea dei soci ha deciso di mettere formalmente in liquidazione la società. Secondo il bilancio depositato in Camera di Commercio, la perdita di esercizio al 30 giugno 2025 ammonta a oltre 4 milioni di euro. Ormai certa l’esclusione dal campionato dei biancorossi, con l’annullamento di tutti i punti conquistati fin qui: da vedere se la Figc agirà subito o se attenderà il forfeit nelle prossime due gare, quella in casa con la Torres del 30 e quella di San Benedetto del 6 dicembre, in cui la squadra non parteciperà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C girone B. Rimini verso l’esclusione e -2 al Campobasso. Cambia di nuovo la classifica, anche per il Carpi

