Serie B o Napoli B? Il Bari sembra un Frankenstein calcistico senza prospettive Repubblica

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari in crisi. Marcello Introna, sulle pagine di Repubblica Bari, critica duramente la gestione della Ssc Bari, esprimendo frustrazione per l’esonero di Fabio Caserta e la trasformazione del club in una “squadra B” del Napoli. Con tono polemico e ironico, Introna invita anche Luigi De Laurentiis a un incontro personale, tra battute e provocazioni leggere, per discutere della situazione. Ecco le sue parole: “La Ssc Bari ha esonerato il povero Fabio Caserta, trecentoventicinquesimo capro espiatorio di un carrozzone di caproni che con il calcio e il tifo cittadino non ha più nulla a che fare. Caserta è stato esonerato e al suo posto toccherà Vincenzo Vivarini (ovvero uno dei trecentoventicinque di cui sopra) e per quel che mi riguarda nulla potrebbero nemmeno Guardiola o il semidio Vittorio Pozzo, l’unico allenatore nella storia a riuscire a vincere due Campionati del mondo di fila con la Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

