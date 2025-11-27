Serie B o Napoli B? Il Bari sembra un Frankenstein calcistico senza prospettive Repubblica
Bari in crisi. Marcello Introna, sulle pagine di Repubblica Bari, critica duramente la gestione della Ssc Bari, esprimendo frustrazione per l’esonero di Fabio Caserta e la trasformazione del club in una “squadra B” del Napoli. Con tono polemico e ironico, Introna invita anche Luigi De Laurentiis a un incontro personale, tra battute e provocazioni leggere, per discutere della situazione. Ecco le sue parole: “La Ssc Bari ha esonerato il povero Fabio Caserta, trecentoventicinquesimo capro espiatorio di un carrozzone di caproni che con il calcio e il tifo cittadino non ha più nulla a che fare. Caserta è stato esonerato e al suo posto toccherà Vincenzo Vivarini (ovvero uno dei trecentoventicinque di cui sopra) e per quel che mi riguarda nulla potrebbero nemmeno Guardiola o il semidio Vittorio Pozzo, l’unico allenatore nella storia a riuscire a vincere due Campionati del mondo di fila con la Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
