Serie A panchine bollenti | Zanetti primo indiziato per l’esonero
La sesta sconfitta in campionato, la terza nelle ultime quattro giornate, ha fatto precipitare il Verona all’ultimo posto e ha aperto scenari inquietanti per Paolo Zanetti. La squadra non ha ancora assaporato una vittoria e i segnali di ripresa tardano ad arrivare, tanto che i bookmaker lo indicano come il tecnico più vicino all’esonero in tutta la Serie A. Better e Betflag hanno abbassato ulteriormente la quota del suo addio entro Natale, scesa da 1,65 a 1,45, una valutazione che racconta bene la fragilità del momento e la sfiducia crescente verso un possibile rilancio immediato. Eusebio Di Francesco Di Francesco stabile nonostante lo stop con la Lazio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
