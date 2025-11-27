La Serie A si prepara a un passaggio delicatissimo. Dalla prossima finestra invernale di mercato, quella di gennaio 2026, entrerà infatti in vigore una nuova e più rigida valutazione dell’ indicatore del costo del lavoro allargato (CLA), parametro che misura il rapporto tra i costi complessivi del lavoro e i ricavi del club. Una modifica destinata a incidere profondamente sulle strategie di diverse società, già alle prese con bilanci fragili e margini di manovra sempre più ridotti. La soglia scende: dal tentativo di mantenerla all’80% al nuovo limite del 70%. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lega Serie A aveva tentato a più riprese di mantenere l’attuale limite dell’80% anche per il 2026. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie A, nuova stretta sul costo del lavoro: rischio blocco mercato per sei club