Serie A Gold Junior impegnata a Lavis nell’ultima trasferta del girone d’andata

Brindisireport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Messa alle spalle la sconfitta interna di sabato scorso contro la Publiesse Chiaravalle, la Junior Fasano è attesa dalla trasferta di Lavis in casa del Pressano, valida per la 12esima giornata d’andata della Serie A Gold. Il confronto del PaLavis, che si disputerà alle ore 20 di sabato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

