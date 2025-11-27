Serie A Futsal | decisa la data del recupero Sandro Abate-L84
Tempo di lettura: < 1 minuto La gara di campionato Sandro Abate-L84 sarà recuperata al Pala Del Mauro domenica 7 dicembre alle 14:30. Il match era inizialmente in programma lo scorso 21 novembre, ma è stato rinviato per il grave lutto che ha colpito il club irpino per l’improvvisa scomparsa del vicepresidente Jean Philippe Melillo. La Sandro Abate nel prossimo turno in programma sabato andrà a fare visita all’ Active Network Futsal (ore 15) che ha 13 punti in classifica mentre la squadra di mister Basile è ultima a 4 punti ma con una gara in meno. Fonte foto Sandro Abate L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
