Serie A finisce l’odissea giudiziaria di un big | la notizia è UFFICIALE

Si chiude così il caso. Una vicenda giudiziaria durata anni, che ha tenuto con il fiato sospeso i protagonisti in questione, ma non soltanto loro. Può sorridere Albert Gudmundsson, respinto il ricorso in appello nei confronti della precedente assoluzione dell’islandese. Il caso Gudmundsson. Si fa riferimento agli eventi dell’estate del 2023, quando l’attuale calciatore della Fiorentina venne accusato di condotta sessuale violenta. Il tribunale di Reykjavik assolse in primo grado il giocatore a seguito del processo in un udienza tenutasi a porte chiuse per tutelare la privacy della persona offesa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Serie A, finisce l’odissea giudiziaria di un big: la notizia è UFFICIALE

A Piedimonte Etneo (CT) finisce 3-1 in favore della Rappresentativa U15 di Serie C l'amichevole disputata contro i pari età della Rappresentativa Regionale della Sicilia Si concludono così gli stage di selezione, è tempo ora di amichevoli: si comincia il 17 - facebook.com Vai su Facebook

A Piedimonte Etneo (CT) finisce 3-1 in favore della Rappresentativa U15 di Serie C il test contro i pari età della Rappresentativa Regionale della Sicilia Si concludono così gli stage di selezione, il 17/12 prima amichevole tra la nostra U17 e l'Empoli #Serie Vai su X

Calcio e mafia: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria - La polizia, su delega della Procura di Napoli, ha eseguito un decreto applicativo di prevenzione, ex articolo 34 del Codice antimafia, a carico della società calcistica Juve Stabia che milita nel ... Come scrive rainews.it

La società di calcio di Serie B Juve Stabia è stata messa in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose - Martedì la Direzione nazionale antimafia ha posto la società calcistica Juve Stabia in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose. Riporta ilpost.it

La società calcistica del Crotone, che gioca in Serie C, è stata messa in amministrazione giudiziaria perché influenzata dalla ’ndrangheta - Il tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno per la società della squadra di calcio maschile del Crotone (che attualmente gioca in Serie C) per presunte influenze da ... Da ilpost.it