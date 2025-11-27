Serie A 2025 26 13esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Milano, 27 novembre 2025 - Esauriti gli appuntamenti delle coppe europee, torna la Serie A, che si appresta a vivere la sua tredicesima giornata. Il turno prende il via di venerdì con l'anticipo fra Como e Sassuolo. Si continua sabato con un ricco menù, inaugurato da Parma-Udinese e dallo scontro fra Genoa e Verona, che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. La Juventus ospita il Cagliari, mentre il Milan sfida la Lazio. Domenica le altre gare, fatta eccezione per Cremonese-Bologna, in programma lunedì. Il lunch match va in scena a Lecce, dove è atteso il Torino. Nel pomeriggio l' Inter è impegnata a Pisa e l' Atalanta (alle 18) sul campo amico contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

