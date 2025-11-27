Sergio Bonelli presenta ‘Tex Willer Raza il comanchero’
Uscirà il prossimo 5 dicembre Raza – Il Comancher, una delle saghe più amate del giovane Tex Willer, scritta da Mauro Boselli e illustrata da Carlos Gomez, in una nuova e prestigiosa edizione cartonata, presentata in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 e disponibile in libreria e fumetteria dal 5 dicembre. Mentre in Arizona infuria la guerra tra gli Apaches e la Cavalleria degli Stati Uniti, Tex cavalca alla ricerca di Felix, il ragazzo del cui rapimento Cochise è stato ingiustamente accusato. Tra agguati, battaglie, assedi e inseguimenti che si susseguono a ritmo indiavolato, entrano in scena Jesse Hawks, veterano dei Rangers, e Pedro Raza, spietato capo dei Comancheros, impegnati in un’eterna sfida mortale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche questi approfondimenti
Novità in libreria: Caparezza, "Orbit orbit" (Sergio Bonelli Editore, pagg. 240) In contemporanea con l’uscita del nuovo attesissimo disco, Caparezza firma anche il suo debutto come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Contestualmen - facebook.com Vai su Facebook
Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Come scrive tomshw.it