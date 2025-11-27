Sereni | All’interno del Milan è nata la possibilità di prendere Thiago Silva a gennaio

Negli ultimi giorni in orbita Milan sta girando un nome che piace moltissimo ai tifosi: Thiago Silva. Le parole di Andrea Sereni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sereni: “All’interno del Milan è nata la possibilità di prendere Thiago Silva a gennaio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Comune di Scandicci. WALK THE MOON · Shut Up and Dance. Questa mattina, insieme alla Sindaca Claudia Sereni, al Vicesindaco con delega alla Mobilità Yuna Kashi Zadeh e all’Assessora alla Pubblica istruzione Fiorenza Poli, abbiamo avviato le Strad - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Giroud: 'Continuiamo così, sereni e contenti. Potevamo chiuderla prima' - L'uomo del momento in casa Milan è Olivier Giroud che continua a timbrare il cartellino. Riporta calciomercato.com

Milan, Pioli: "Normale non essere sereni ora. Volevo migliorare il girone di andata scorso" - Momento delicato per il Milan di Stefano Pioli, che arriva alla gara contro l'Empoli dopo la sconfitta col Napoli: "È normalissimo essere meno sereni quando non arrivano i risultati, ma più ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Curva Sud Milan, rapporti sereni con il club: quella mossa.. - Curva Sud Milan, i rapporti tra gli Ultras e la società rossonero sono tornati idilliaci grazie a quella mossa di Scaroni e Furlani I rapporti tra il Milan e la Curva Sud, storica ala del tifo ... Come scrive milannews24.com