Serena rimprovera l’Inter | Che leggerezza al 90? la zona mi avrebbe favorito
Inter News 24 Le parole di Aldo Serena, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Non si tratta solo di sfortuna. La sconfitta dell’ Inter contro l’ Atletico Madrid, che arriva dopo il ko nel derby contro il Milan, è frutto anche di una lettura sbagliata della situazione, soprattutto sul corner che ha portato al gol di Gimenez in pieno recupero. A commentare la situazione è stato Aldo Serena, che in un messaggio su X ha evidenziato come la difesa nerazzurra abbia commesso un errore tattico fondamentale. Secondo Serena, il gol subito rappresenta una dimostrazione di come una gestione imprecisa dei momenti cruciali possa costare caro. 🔗 Leggi su Internews24.com
