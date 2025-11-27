Serbatoi di lavoratori sfruttati E la catena di supermercati li assume
La catena di supermercati Iperal, che era stata oggetto, il 2 aprile, di un sequestro da oltre 16,5 milioni di euro per frode fiscale in una delle tante indagini della Procura di Milano sui “serbatoi della manodopera“ nei settori di logistica, grande distribuzione e non solo, ha assunto, negli ultimi mesi circa 2.500 lavoratori. È un altro degli effetti dei tanti filoni aperti in questi anni dalla Procura diretta da Marcello Viola, col pm Paolo Storari (nella foto). Inchieste nelle quali è stato scoperto un presunto "sistema" attraverso il quale grandi aziende si garantiscono "tariffe altamente competitive" sul mercato "appaltando manodopera" in modo irregolare a cooperative e a società "filtro", cioè i “serbatoi di lavoratori“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
