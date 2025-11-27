Sequestrate bustine da tè con farmaco dimagrante | l’allerta del Ministero

Negli ultimi giorni, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di allerta dopo il sequestro di migliaia di bustine monodose vendute come "tè dimagrante". Il motivo? Contenevano una sostanza farmacologica, vietata negli alimenti, che può comportare gravi rischi per la salute. Le bustine di tè sequestrate e l'allerta del Ministero. Secondo quanto riportato da Il Fatto Alimentare, la Guardia di Finanza di Trieste insieme alla Sezione Antifrode e Controlli della Dogana ha intercettato un carico proveniente dalla Turchia contenente bustine monodose di tè a marchio Meridetox Tea Premium e Ozlex Tea.

