Sequestrata droga per 12 milioni di euro | 24 arresti perquisizioni a tappeto

Una vasta operazione internazionale antidroga è scattata all’alba tra Italia, Albania, Francia e Inghilterra. Oltre 150 finanzieri del Comando provinciale di Brescia e dello S.C.I.C.O., con il supporto di Europol, Eurojust e delle forze di polizia straniere, stanno eseguendo 24 misure cautelari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Sequestrata droga per 12 milioni di euro: 24 arresti, perquisizioni a tappeto

News recenti che potrebbero piacerti

Controlli a tappeto tra Cammarata e San Giovanni Gemini, sequestrata droga - facebook.com Vai su Facebook

Sequestro di droga per 12 milioni di euro: tutti i nomi delle 24 persone arrestate - Colpo al maxi network della droga: 24 indagati raggiunti da misure cautelari (21 in carcere, 3 ai domiciliari), sequestrati beni per 3 milioni e ricostruita una rete che avrebbe movimentato più di 1,3 ... Scrive bresciatoday.it

Milano, sequestrata una Pagani Zonda da 12 milioni: supercar noleggiata in Germania e rivenduta illegalmente - Una rarissima Pagani Zonda Tricolore, una super car da sogno che vale circa 12 milioni di euro, è finita al centro di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano. Segnala motorionline.com

Sequestrata cocaina per 30 milioni nel porto di Gioia Tauro - Droga nascosta tra il pesce surgelato: oltre 175 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da ansa.it