Sequestra e picchia lo zio poi tenta di derubarlo e per vendetta dà fuoco alla casa | fermato 46enne

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siracusa un 46enne è accusato di aver aggredito lo zio, tentato di derubarlo e di aver incendiato la sua casa per vendetta. Dopo una fuga di alcuni giorni, è stato rintracciato e arrestato. In corso indagini sui collegamenti sul territorio dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sequestra picchia zio tentaPicchia lo zio, tenta una rapina e incendia la casa: 46enne fermato a Siracusa - Un 46enne di Siracusa picchia lo zio, tenta di rubargli i soldi e dà fuoco alla casa. Da meridionews.it

sequestra picchia zio tentaSequestra, picchia lo zio e gli brucia casa. Fermato a Siracusa dopo due giorni di ricerche - Finisce la fuga di un 46enne fermato dalla polizia di Stato a Siracusa: aveva picchiato lo zio, lo aveva costretto a prelevare al bancomat e gli aveva ... Lo riporta msn.com

sequestra picchia zio tentaPicchia lo zio, tenta di rubargli soldi e dà fuoco alla casa - Avrebbe picchiato lo zio di 62 anni, colpendolo ripetutamente al capo, anche con un corpo contundente, gli ruba la tessera del bancomat e lo costringe a seguirlo in auto per prelevare dei soldi, senza ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sequestra Picchia Zio Tenta