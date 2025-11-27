Sequel degli anni 2020 che deludono rispetto ai film originali
film del decennio 2020: sequel che deludono le aspettative. Il decennio che ha visto la nascita di alcune delle pellicole più acclamate, come Top Gun: Maverick e Spider-Man: Across the Spider-Verse, è stato anche teatro di numerosi sequel che non sono riusciti a mantenere la qualità dei film originali. Questa lista si concentra su opere che, pur generando grande attesa, si sono rivelate del tutto insoddisfacenti rispetto alle loro premesse. Le pellicole considerate qui sono quelle che, nonostante le aspettative, hanno mostrato una significativa regressione rispetto al primo capitolo. wonder woman 1984 (2020). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
Dagli anni '90 arriva il sequel dell'anime Yoroiden Samurai Troopers Vai su X
Predator 2 da 35 anni è un perfetto esempio di sequel LINK AL POST NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, Ralph Fiennes e il nuovo villain rubano la scena nel trailer del sequel - A pochi mesi di distanza dall'arrivo di 28 Anni Dopo al cinema, ecco le prime immagini del sequel che stavolta vede Nia DaCosta alla regia in sostituzione di Danny Boyle Sony Pictures ha diffuso in ... Secondo movieplayer.it
28 Anni Dopo, il sequel sta per arrivare: cosa dicono le proiezioni di prova di The Bone Temple? - A pochi mesi dall'uscita in sala del film di Danny Boyle, il primo dei due sequel previsti è stato proiettato a un pubblico di prova, come si fa ormai comunemente 28 Anni Dopo di Danny Boyle è uscito ... Riporta movieplayer.it
I Simpson tornano al cinema dopo 20 anni: a sorpresa arriva il sequel del primo film - A vent’anni dal primo film, I Simpson tornano a sorpresa sul grande schermo con un nuovo sequel, intitolato I Simpson 2. Si legge su greenme.it