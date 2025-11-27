Senzatetto prova a spegnere fuoco con le mani e si ustiona | portato in ospedale

Ha cercato di spegnere con le mani un fuoco che si stava propagando, ma si è ustionato ed è finito in ospedale: è successo nella notte tra mercoledì e giovedì, vittima un 73enne senza fissa dimora.L'uomo si trovava a Staglieno, in piazzale Parenzo per trascorrere la notte, quando nel tentativo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Senzatetto prova a spegnere fuoco con le mani e si ustiona: portato in ospedale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

C’è chi crede che servano grandi progetti per cambiare il mondo, e chi invece ci prova con un semplice zaino. A San Francisco, un giovane di nome Zac Clark ha deciso di trasformare un’idea in qualcosa di concreto: uno zaino solare per #senzatetto, capace - facebook.com Vai su Facebook

Senzatetto prova a spegnere fuoco con le mani e si ustiona: portato in ospedale - L'uomo, 73 anni, è stato portato all'ospedale Villa Scassi con ustioni di secondo grado alle mani Ha cercato di spegnere con le mani un fuoco che si stava propagando, ma si è ustionato ed è finito in ... Da genovatoday.it

Prova a spegnere il fuoco. Operaio intossicato - Ieri mattina ha preso fuoco un aspiratore esterno in una ditta di stampi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Senzatetto accende un falò con i rifuti in centro a Novara - Senzatetto ha acceso un falò con i rifuti in centro a Novara vicno a delle piante, mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini ... Come scrive quotidianopiemontese.it