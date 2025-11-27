“Sono chiaramente progettate e costruite per impedirlo. Tenetevi lontani da questi bidoni”. Stanno diventando sempre più numerosi i casi in cui dei senzatetto che, con l’obiettivo di racimolare qualche vestito, restano intrappolati dentro i bidoni volti a donare vestiti a chi ne ha più bisogno. In alcuni di questi casi le conseguenze sono fatali. Un uomo di 45 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato all’interno di un contenitore per donazioni a Houston questa settimana, non riuscendo più a respirare. La mattina di lunedì 24 novembre, gli agenti hanno ricevuto una “chiamata di emergenza” riguardante un uomo bloccato dentro una scatola per donazioni, come è stato riferito dall’ Ufficio dello Sceriffo del Precinct 4 della Contea di Harris. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Senzatetto entra nel bidone per donazioni per racimolare dei vestiti, ma resta incastrato e muore soffocato