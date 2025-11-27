Senza dimora parte il censimento Tutti contano | si cercano volontari anche a Messina per dare voce agli invisibili
Anche Messina sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale per le persone senza dimora. Dal 26 al 29 gennaio 2026, volontari e volontarie scenderanno in campo nelle 14 città metropolitane italiane, tra cui Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
SI CONTINUA: LA STAGIONE DELLA MESSA A DIMORA VA AVANTI Per tutto l’autunno e parte dell’inverno saremo nelle scuole di Roseto e della provincia di Teramo per mettere a dimora nuovi alberi e accendere scintille di sostenibilità nelle nuove generaz - facebook.com Vai su Facebook
Senzatetto, parte il censimento per calibrare gli aiuti in vista dell'inverno - Da oggi (14 ottobre), 100 volontari saranno in giro per la città per contarli e provare a capire più a fondo come aiutarli. ilgazzettino.it scrive
Rilevazione Istat in 14 grandi città su persone senza dimora - Rilevazione Istat delle persone senza dimora: al via le chiamate pubbliche per il reclutamento di volontarie e volontari per il 'censimento' di questo fenomeno sintomo di emarginazione nelle 14 grandi ... Scrive ansa.it
Senza dimora: 60 mila in Italia - Ora che il peggio sembra passato e con un calo sensibile delle vittime per il gelo tra i senza dimora, ... Da avvenire.it