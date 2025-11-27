Senza dimora parte il censimento Tutti contano | si cercano volontari anche a Messina per dare voce agli invisibili

Anche Messina sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale per le persone senza dimora. Dal 26 al 29 gennaio 2026, volontari e volontarie scenderanno in campo nelle 14 città metropolitane italiane, tra cui Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

