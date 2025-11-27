Sentiva che… Ornella Vanoni la telefonata un’ora prima di morire | si scopre solo ora

L’ ultima chiamata di Ornella Vanoni prima della sua scomparsa è stata rivolta a una delle persone a lei più care: la regista Andrèe Ruth Shammah, amica storica e figura di riferimento nella vita dell’artista. La cantante si è spenta il 21 novembre all’età di 91 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. In un’intervista rilasciata al programma La volta buona, Shammah ha raccontato con intensa emozione gli ultimi istanti condivisi con la cantante. “Le avevo detto di venire presto da me, lo sapevo che c’era poco tempo”, ha ricordato la regista parlando di quell’ultima conversazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

