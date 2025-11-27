Senso unico alternato in una strada al Vomero dal 1° dicembre | i dettagli
Il Comune di Napoli rende noto che, dal 1° al 19 dicembre 2025, è istituito in via Aniello Falcone, da Piazzetta A. Falcone, un dispositivo temporaneo di circolazione per lavori.Nel dettaglio, fino al civico n. 330, sarà previsto il senso unico alternato, regolato con movieri eo semafori mobili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
