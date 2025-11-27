Senso unico alternato in una strada al Vomero dal 1° dicembre | i dettagli

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli rende noto che, dal 1° al 19 dicembre 2025, è istituito in via Aniello Falcone, da Piazzetta A. Falcone, un dispositivo temporaneo di circolazione per lavori.Nel dettaglio, fino al civico n. 330, sarà previsto il senso unico alternato, regolato con movieri eo semafori mobili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

senso unico alternato in una strada al vomero dal 1176 dicembre i dettagli

© Napolitoday.it - Senso unico alternato in una strada al Vomero dal 1° dicembre: i dettagli

Altri contenuti sullo stesso argomento

senso unico alternato stradaMorra De Sanctis, Anas: provvisoriamente attivo il senso unico alternato lungo la ss7 “appia” ofantina - Lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina, a causa di un’auto che ha preso fuoco, è provvisoriamente istituito il senso unico alternato, in corrispondenza del km 358,400, nel territorio comunale di M ... Lo riporta irpinianews.it

Traffico Gardesana a Gardone Riviera: disagi per senso unico alternato - Disagi per il traffico a Gardone Riviera a causa del senso unico alternato sulla Gardesana, rallentamenti segnalati. Riporta gardanotizie.it

senso unico alternato stradaLavori alla rete idrica di Certaldo, divieti di sosta e senso unico alternato in alcune strade - L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a seguito della delibera della Giunta Comunale n. Lo riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Senso Unico Alternato Strada