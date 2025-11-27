Nella regione di Se’dhiou, in Senegal, il livello di malnutrizione infantile raggiunge la percentuale allarmante del 12,5% e colpisce più di 7mila bambini. Si tratta di una delle incidenze più alte del Paese, dove la scarsità di infrastrutture sanitarie, la difficile accessibilità alle risorse alimentari e le condizioni economiche aggravano il rischio di mortalità, soprattutto nelle aree rurali. Per questo, per rispondere a quella che è da anni un’emergenza nazionale, l’organizzazione umanitaria indipendente Balouo Salo ha avviato la costruzione di un Centro medico per il contrasto alla malnutrizione infantile nella Regione di Sédhiou, la più deficitaria del Senegal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Senegal, un Centro italiano contro la malnutrizione: il progetto di Balouo Salo per curare 7mila bambini