Senegal un Centro italiano contro la malnutrizione | il progetto di Balouo Salo per curare 7mila bambini

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione di Se’dhiou, in Senegal, il livello di malnutrizione infantile raggiunge la percentuale allarmante del 12,5% e colpisce più di 7mila bambini. Si tratta di una delle incidenze più alte del Paese, dove la scarsità di infrastrutture sanitarie, la difficile accessibilità alle risorse alimentari e le condizioni economiche aggravano il rischio di mortalità, soprattutto nelle aree rurali. Per questo, per rispondere a quella che è da anni un’emergenza nazionale, l’organizzazione umanitaria indipendente Balouo Salo ha avviato la costruzione di un Centro medico per il contrasto alla malnutrizione infantile nella Regione di Sédhiou, la più deficitaria del Senegal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

senegal un centro italiano contro la malnutrizione il progetto di balouo salo per curare 7mila bambini

© Ilfattoquotidiano.it - Senegal, un Centro italiano contro la malnutrizione: il progetto di Balouo Salo per curare 7mila bambini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

senegal centro italiano controSenegal, primo centro contro la malnutrizione infantile - Oltre 7mila bambini colpiti da malnutrizione acuta, con un tasso di malnutrizione infantile del 12,5%[1]: è la fotografia allarmante della regione di Sédhiou, nel sud del Senegal, scattata dall’Agence ... Lo riporta mediterranews.org

Cerca Video su questo argomento: Senegal Centro Italiano Contro