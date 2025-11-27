Senegal un Centro italiano contro la malnutrizione | il progetto di Balouo Salo per curare 7mila bambini
Nella regione di Se’dhiou, in Senegal, il livello di malnutrizione infantile raggiunge la percentuale allarmante del 12,5% e colpisce più di 7mila bambini. Si tratta di una delle incidenze più alte del Paese, dove la scarsità di infrastrutture sanitarie, la difficile accessibilità alle risorse alimentari e le condizioni economiche aggravano il rischio di mortalità, soprattutto nelle aree rurali. Per questo, per rispondere a quella che è da anni un’emergenza nazionale, l’organizzazione umanitaria indipendente Balouo Salo ha avviato la costruzione di un Centro medico per il contrasto alla malnutrizione infantile nella Regione di Sédhiou, la più deficitaria del Senegal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella regione di #Sédhiou il primo centro contro la malnutrizione infantile nel #Senegal meridionale. Il co-fondatore di #BalouoSalo, Raoul Vecchio, racconta a Interris.it il progetto e la sua visione Vai su X
Nella regione di #Sédhiou il primo centro contro la malnutrizione infantile nel #Senegal meridionale. Il co-fondatore di #BalouoSalo, Raoul Vecchio, racconta a Interris.it il progetto e la sua visione - facebook.com Vai su Facebook
Senegal, primo centro contro la malnutrizione infantile - Oltre 7mila bambini colpiti da malnutrizione acuta, con un tasso di malnutrizione infantile del 12,5%[1]: è la fotografia allarmante della regione di Sédhiou, nel sud del Senegal, scattata dall’Agence ... Lo riporta mediterranews.org