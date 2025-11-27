Sale la voglia di sicurezza in città, si moltiplicano gli appuntamenti e le iniziative che partono direttamente dai cittadini. Tanto che c’è già chi invoca la necessità di coordinarle per consentire una maggiore partecipazione. L’altro giorno c’è stato l’incontro del comitato Modena merita di più nella sala Ulivi dell’Istituto Storico della Resistenza. Il comitato ha organizzato un incontro pubblico ’Sicurezza e Legalità – La parola alle Forze dell’Ordine’: "Un momento di ascolto e confronto diretto con chi, ogni giorno, opera sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini". Sono intervenuti i sindacati delle forze dell’ordine e della polizia municipale, oltre al coordinatore del comitato Mattia Meschieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sempre più fame di decoro. I cittadini si auto organizzano