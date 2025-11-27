Sempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi Bruzzone a Fanpage | Dati non solidi ma chiederanno il processo

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le analisi della genetista incaricata dal tribunale nell'ambito dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco confermerebbero la compatibilità tra l'aplotipo Y rilevato su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio. A Fanpage.it parla la criminologa Roberta Bruzzone: "Non sarà mai utile ai fini di un'identificazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

