Seminario su ' Dire fare votare Nei teatri per il suffragio La mobilitazione del 1880-1881 in Italia a favore della riforma elettorale'
Nuovo seminario di discussione alla Domus Mazziniana, martedì 2 dicembre 2025 alle ore 15:00, a partire dal volume “Dire, fare, votare. Nei teatri per il suffragio. La mobilitazione del 1880-1881 in Italia a favore della riforma elettorale” (Affinità elettive, 2025), curato da Salvatore Botta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Piccolo Seminario. . I bambini hanno qualcosa da dire… In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne abbiamo realizzato un piccolo cortometraggio. Attraverso parole e gesti semplici, i nostri bambini dicono STOP alla violenza sulle donne e ci - facebook.com Vai su Facebook
“Dire, fare, votare”: nuovo seminario alla Domus Mazziniana - Nuovo seminario di discussione alla Domus Mazziniana, martedì 2 dicembre 2025 alle ore 15:00, a partire dal volume “Dire, fare, votare. Secondo gonews.it
Presentazione on line “Dire, fare, votare” - 00 sul canale YouTube del Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (https://youtube. Riporta irpinia24.it