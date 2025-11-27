Semifinale X Factor stasera | chi rischia di uscire e le assegnazioni

Milano, 27 novembre 2025 - “Buonasera X Factor”: l’ormai riconoscibilissimo saluto rivolto dalla conduttrice Giorgia al pubblico del talent show di Sky - in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now - farà compagnia al mondo televisivo ancora soltanto per un paio di puntate. Oggi, giovedì 27 novembre, va in onda infatti la semifinale di X Factor 2025. L a doppia eliminazione. Chi rischia l’eliminazione. Le assegnazioni. Gli ospiti. La doppia eliminazione . Una semifinale che inevitabilmente deve mettere i sei concorrenti rimasti in gara davanti a una doppia eliminazione. Alla finale di giovedì 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli arriveranno soltanto quattro concorrenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Semifinale X Factor stasera: chi rischia di uscire e le assegnazioni

Leggi anche questi approfondimenti

La semifinale di X Factor 2025 vi aspetta questa sera. Svelati gli ospiti e chi potrebbero essere i finalisti secondo i bookmaker - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025 Sky NOW - Semifinale con orchestra e doppia eliminazione accende la corsa alla finale Vai su X

Semifinale X Factor stasera: chi rischia di uscire e le assegnazioni - Irama e Brina Knauss sono gli ospiti della serata di giovedì 27 novembre del talent show di Sky condotto da Giorgia ... Come scrive msn.com

X Factor 2025, semifinale stasera: due eliminazioni e orchestra dal vivo - Stasera la semifinale di X Factor 2025: scopri le canzoni dei 6 concorrenti, gli ospiti Irama e Brina Knauss, e chi rischia l'eliminazione prima della finale di Napoli ... Riporta lifestyleblog.it

Tutto sulla semifinale di X Factor 2025 - Si tratterà, ovviamente, di una serata decisiva, dove saranno eletti i quattro finalisti che vedremo sfidarsi ... Si legge su novella2000.it