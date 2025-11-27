Semi di canapa | il superfood vegetale che fa bene a cuore pelle e metabolismo
I semi di canapa non hanno nulla a che vedere con la parte psicoattiva della pianta da cui derivano. Piccoli, croccanti e dal sapore leggermente nocciolato, sono considerati un superfood completo e versatile. Contengono proteine di alta qualità, grassi buoni e minerali preziosi che sostengono il benessere di cuore, cervello, pelle e metabolismo. Grazie al loro profilo nutrizionale equilibrato, sono indicati per chi segue un’alimentazione vegetale o desidera migliorare i livelli di colesterolo e ridurre l’infiammazione. Dall’olio ai frullati, dalle insalate ai dolci, i semi di canapa trovano posto in molte preparazioni quotidiane e rappresentano una fonte naturale di energia e vitalità. 🔗 Leggi su Amica.it
