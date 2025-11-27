Self Portrait donne in prima linea contro la violenza di genere

Anteprima24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre si è tenuta presso il Teatro Comunale di Benevento la quinta edizione di Self-portrait. Il progetto di Carmen Castiello ha visto più di quaranta donne insieme alle danzatrici impegnate nella coreografia sviluppatasi sul palco. Al termine i corpi hanno costruito un vero e proprio “muro”, simbolo della lotta contro la violenza. Con un fiore rosso sulla giacca e un nome da ricordare, le donne hanno lasciato una frase per ciascuna vittima, nel ricordo e nel rispetto del dolore e della speranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

self portrait donne in prima linea contro la violenza di genere

© Anteprima24.it - Self Portrait, donne in prima linea contro la violenza di genere

Scopri altri approfondimenti

Donne in prima linea? L’uomo di Trump dice no: quante sono, America divisa - Il nuovo ministro della difesa USA scelto da Trump, Pete Hegseth, più noto come commentatore della Fox tv, pensa che le donne non siano adatte. Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Self Portrait Donne Prima