self portrait donne in prima linea contro la violenza di genere

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre si è tenuta presso il Teatro Comunale di Benevento la quinta edizione di Self-portrait. Il progetto di Carmen Castiello ha visto più di quaranta donne insieme alle danzatrici impegnate nella coreografia sviluppatasi sul palco. Al termine i corpi hanno costruito un vero e proprio “muro”, simbolo della lotta contro la violenza. Con un fiore rosso sulla giacca e un nome da ricordare, le donne hanno lasciato una frase per ciascuna vittima, nel ricordo e nel rispetto del dolore e della speranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

