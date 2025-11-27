Sei molto più simile al tuo Golden Retriever di quanto immagini | lo dice la genetica

Uno studio dell'Università di Cambridge ha analizzato il patrimonio genetico di più di 1000 Golden Retriever e attraverso un questionario rivolto alle persone di riferimento ha identificato alcuni geni che determinano emozioni e comportamenti simili tra cani e umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

