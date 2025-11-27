Segreti | Garlasco il DNA di Sempio | che cosa cambia la perizia?

La consulenza super partes parla chiaro: il profilo genetico è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio. Un dato che restringe il cerchio, mette sotto pressione la difesa e apre un nuovo capitolo nell’indagine sul delitto Poggi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Segreti | Garlasco, il DNA di Sempio: che cosa cambia la perizia?

News recenti che potrebbero piacerti

La nuova strategia di Sempio e l'orco di Garlasco | Segreti Ep.13 Tra l’intervista di Sempio, le mosse della difesa e le rivelazioni sul movente ignorato, Fabio Amendolara e Gianluca Zanella smontano la “guerra mediatica” attorno al delitto Poggi. Ora tutto ruota - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco e il santuario della Bozzola, Savu: "I colpevoli vanno cercati fuori da quel comune". Il suo legale: "Custodisce segreti pericolosi" affaritaliani.it/cronache/garla… Vai su X

Il Dna sulle unghie di Chiara, il ‘mistero Y’ di Garlasco: prima “scarso e degradato”, poi “rivalutato” e ora prova regina contro Andrea Sempio - La storia del materiale genetico repertato nel 2007 sui margini ungueali di Chiara Poggi: fu già analizzato nella processo di Appello- Da ilgiorno.it

Delitto di Garlasco: il Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con Andrea Sempio. La perizia che ribalta tutto - L’esito degli accertamenti condotti dalla genetista Denise Albani nell’incidente probatorio rovesciano quanto stabilito 11 anni fa, nell’analisi alla base della condanna di Alberto Stasi e della prima ... Scrive ilgiorno.it

Garlasco, non solo Sempio: dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo. «Non è Stasi né un amico di Andrea». Chi è Ignoto 2? - Non bastasse la telenovela fatta di accuse, allusioni e perizie che inguaierebbero Andrea Sempio, dalle tabelle consegnate dalla perita Denise Albani alle parti in vista ... Da ilmattino.it