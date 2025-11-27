Nuovo appuntamento oggi – giovedì 27 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna dopo la scomparsa di Mercan, Ceylin e Ilgaz affrontano dolore e incomprensioni, mentre il ritrovamento di un cappellino in mare alimenta i sospetti di rapimento. Ceylin cerca invano l’uomo con Alzheimer che aveva parlato il giorno della sparizione. Un anno dopo, senza sviluppi, il caso viene ufficialmente archiviato. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 27 novembre in streaming | Video Mediaset