Segreti amori e duelli rusticani nel libro Mascagni l' unico di Maurizio Sessa

Domenica 30 novembre alle 16:30 nella sala consiliare della Rocca di Bagnara di Romagna il giornalista Maurizio Sessa presenterà il suo libro Mascagni l’unico - L’uomo di una sola opera tra amori, segreti e duelli rusticani (edizioni Medicea, 2024). Giornalista professionista del quotidiano la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

