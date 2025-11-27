Segretario IMO Cina ha ruolo importante nella cooperazione marittima globale

LONDRA (REGNO UNITO) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha un ruolo importante nel rafforzare la cooperazione marittima globale e nel promuovere lo sviluppo sostenibile dell’industria dello shipping, ha dichiarato il segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), Arsenio Dominguez. Dominguez ha fatto queste osservazioni martedì in un’intervista a Xinhua, a margine della cerimonia di inaugurazione della Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso l’IMO, tenutasi all’Ambasciata cinese in Gran Bretagna. “La Cina è un Paese con una grande partecipazione nel settore dello shipping”, ha detto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

