Segretario IMO Cina ha ruolo importante nella cooperazione marittima globale

Ildenaro.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LONDRA (REGNO UNITO) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha un ruolo importante nel rafforzare la cooperazione marittima globale e nel promuovere lo sviluppo sostenibile dell’industria dello shipping, ha dichiarato il segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), Arsenio Dominguez. Dominguez ha fatto queste osservazioni martedì in un’intervista a Xinhua, a margine della cerimonia di inaugurazione della Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso l’IMO, tenutasi all’Ambasciata cinese in Gran Bretagna. “La Cina è un Paese con una grande partecipazione nel settore dello shipping”, ha detto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

segretario imo cina haSegretario IMO “Cina ha ruolo importante nella cooperazione marittima globale” - LONDRA (REGNO UNITO) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha un ruolo importante nel rafforzare la cooperazione marittima globale e nel promuovere lo ... Si legge su iltempo.it

Bessent, 'accordo con Cina su soia, terre rare e TikTok' - Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato un accordo con la Cina su terre rare e soia. Secondo ansa.it

Il segretario generale della Nato Rutte: "La Cina spingerà la Russia ad attaccare in caso di guerra per Taiwan" - In caso di conflitto per Taiwan, la Cina potrebbe facilmente spingere la Russia ad effettuare qualche tipo di azione aggressiva contro la Nato. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Segretario Imo Cina Ha