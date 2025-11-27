secondo gli utenti in rete meghan markle farebbe di tutto per copiare lady diana guarda il video eclatante a sostegno della loro tesi

Che Lady Diana sia stata, dentro e fuori la royal family, un’influencer non ci sono dubbi. Per anni, sia quando era in vita che dopo il tragico incidente del 1997, è stata presa come modello da migliaia di donne in tutto il mondo. Che Meghan Markle, 44 anni, tenti spudoratamente di imitare la suocera, invece, era meno evidente. Un video che sta circolando in Rete in queste ore, però, non sembra dare adito a dubbi. Meghan Markle copia Diana?. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il servizio che Harper Bazaar ha recentemente dedicato alla duchessa del Sussex. In Rete tanti accusano Meghan Markle di voler essere la nuova Diana (foto Getty Images) Tra le pagine della rivista americana, infatti, i fan hanno notato che le pose dell’ex attrice nonché lo stile e i colori utilizzati dalla moglie di Harry sono “casualmente” molto simili ad altre immagini iconiche della compianta principessa del Galles. 🔗 Leggi su Amica.it

