Dal Maine al mondo: 79 anni di storia tra mare e città Fondata nel 1946 a Westbrook, Maine, da Daniel J. Wellehan Sr., William Beaudoin e Joseph Cordeau, Sebago rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della calzatura casual americana. Il nome si ispira al vicino lago Sebago, che in lingua indiana Abenaki significa “bacino d’acqua dalla forma allungata”. Nello stesso anno di fondazione nasce il primo mocassino, il celebre Penny Loafer, cucito a mano secondo la tradizione indigena, ancora oggi best seller del brand. Ma è nel 1970 con il lancio del modello Docksides, la scarpa da barca per eccellenza, L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sebago: l’heritage nautico americano al Pitti Uomo 109.

